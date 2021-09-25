سفير الكويت بـ فيينا: ندعم تسخير الذرّة من أجل السلام

أكد سفيرالكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي نجاح أعمال الدورة الـ65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة الكويت، بسبب روح التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقال صادق حسب وكالة “ كونا”: إن «المؤتمر العام شكل فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر وتقييم التقدم المحرز نحو تعزيز وتطوير الأمن والأمان النووي الوطني»، مشيدا بجهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة رافائيل غروسي والعاملين في الوكالة والدول الأعضاء في إنجاح وتسيير أعمال الدورة.

وأضاف صادق معرفي أن ترؤس الكويت لهذا المؤتمر الدولي الرفيع مصدر اعتزاز وفخر، إضافة إلى اعتزاز الكويت خلال العامين الماضيين بمشاركتها بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن الكويت ستبقى بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وبتوجيهات وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في مصاف الدول المتميزة في العمل الدبلوماسي سواء على النطاق الثنائي أو متعدد الأطراف.

كما أكد السفير معرفي استمرار الكويت في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشددا على حرص الكويت على دعم أنشطة الوكالة وبرامجها ومبادراتها لاسيما ما يتعلق بتسخير الذرة من أجل السلام والتنمية.