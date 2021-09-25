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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في ختام تعاملاتها الأسبوعية.. 15 قطاعاً في البورصة تتراجع.. والخسارة تسجل 17.3 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

2.3 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي


1.7 مليار جنيه مشتريات العرب بالبورصة المصرية منذ بداية 2021


2.6 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية 2021


تراجع أداء 15 قطاعًا ورأس المال السوقي يخسر 17.3 مليار جنيه بالبورصة


أغلق مؤشر البورصة المصرية إيجى إكس 30 تعاملات الأسبوع الماضي، عند 10642 نقطة مسجلا هبوطا بنحو 3.23% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 3.59% مغلقا الفترة عند 2763 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 3.56% عند الفترة مغلقا 1796 نقطة.


وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 17.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 709 مليارات جنيه مقابل 726.3 مليار جنيه.

22.9 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية الأسبوع الماضي

22.9 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية في الأسبوع الماضي


ومثلت تعاملات المصريين 83.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6 % وسجل العرب 6.8 % .

وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2667 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1760 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.


وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 في البورصة المصرية فقد سجل هبوطا بنحو 3.58%مغلقا عند 13017 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنسبة 3.72% مغلقا الفترة عند 3722 نقطة.

 

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.3 مليون جنيه خلال تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 146.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.


وتراجع 15 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي على رأسها تجارة وموزعون ثم مواد بناء ثم قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا معلومات ثم رعاية صحية وأدوية تلاه خدمات النقل والشحن ثم منسوجات وسلع معمرة ثم خدمات مالية غير مصرفية ثم السياحة وترفيه ثم عقارات ثم خدمات ومنتجات صناعية وسيارات ثم أغذية ومشروبات وتبغ ثم بنوك ثم خدمات تعليمية ثم طاقة وخدمات مساندة ثم موارد أساسية.


بينما ارتفع قطاعي ورق ومواد تعبئة وتغليف ثم المقاولات والإنشاءات.

 

بلغ إجمالى قيمة تداول البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 22.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول 2492 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2023 مليون ورقة منفذة على 241 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.


واستحوذت الأسهم على 33.43% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 66.57 % خلال الأسبوع.
 

البورصة المصرية رأس المال السوقي اخبار مصر مال واعمال ختام تعاملات الأسبوع

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