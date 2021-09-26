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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدرس علوم سياسية تكشف ما هو المواطن العالمي.. فيديو

حذف الهوية من البطاقة
حذف الهوية من البطاقة

قالت هبة جمال الدين مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط ، إن المواطن العالمي لا يعترف بالمقدسات ولا بالكتب المقدسة وهدف تواجد المواطن العالمي هو خلق أنسان غير منتمي إلي الأرض  ولا ينتمي إلي أي شيء يميز هويته .

 

 

وأضافت هبة جمال الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن" المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن دور العبادة تميز هوية الشخص الدينية لافتة إلي أن انتشار فكرة المواطن العالمي وتعميمها لا يهدف إلي فكرة نزع الديانة من البطاقة فقط ولكن منظورة ابعد من ذألك .

 


هبة جمال الدين: حذف الديانة من البطاقة دعوة مشبوهة لأصحاب فكر متطرف

 

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، مدرس العلوم السياسية بمركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، ليست من مفهوم المواطنة، مؤكدة أن الجهات الرسمية في الدولة هي التي لها الحق في الاضطلاع على البطاقة.

 


وأضافت الدكتورة هبة جمال الدين، أن  البعض يروج للأفكار المتطرفة، من خلال الدعوة لحذف خانة الديانة من البطاقة، مشيرة إلى أنه لن يتوقف الفكر المتطرف عن حذف خانة الديانة من الوثائق الرسمية .

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