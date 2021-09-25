محمد عبد الفتاح: الصحة العالمية أشادت بجهود مصر في التصدي لجائحة كورونا

تحذيرات من وزارة الصحة بشأن تفشى الموجة الرابعة لفيروس موكورونا ىونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك زيادة فى اعداد المصابين بفيروس كورونا.

و أضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى" محمد الباز" ببرنامج" آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،أن أمس سجل أعداد اصابات قليلة عن الفترة الماضية وصلت إلى ٥٦٨ حالة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بـ وزارة الصحة،أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، والتباعد الاجتماعى، وأخذ أكبر عدد من المواطنين لقاح كورونا يقلل نسبة حدوث الموجة الرابعة للفيروس.

و أكد ، أن كل موجة نتعلم منها الايجابيات والسلبيات للجائحة، وتزيد من قدرتنا على التصدي لها خاصة بعد توفر اللقاحات بشكل كبير.

و أشار إلى، أن الأعراض فى معظم الاحيان تكون قليلة،لافتا إلى أن أى شخص يشعر بأعراض فى الجهاز التنفسي لابد ان يتوجه إلى أقرب منشأة طبية.

موعد الموجة الرابعة



وأكد عبد الفتاح، أن مصر كانت من أوائل الدول التي صنعت لقاح فيروس كورونا في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، ووفرته بشكل كبير وبأنواع مختلفة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن كل لقاحات كورونا المستخدمة في مصر، آمنة وفعالة بشكل كبير ضد الفيروس، مضيفًا أن اللقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، واشتراطات الدول ترجع للوائحها الصحية الداخلية.



وأفاد عبد الفتاح، أن مصر ملتزمة باللوائح الصحية الدولية ومنظمة الصحة العالمية أشادت بمجهوداتنا في التصدي لجائحة كورونا، والتي أفادت بالالتزام بجرعات اللقاح إذا كانت جرعة أو جرعتين.

وأشار إلى أن، أخذ جرعات من أنواع مختلفة من لقاح كورونا لا يؤثر على صحة الإنسان لأن جميعها آمنة وفعالة، وكذلك أخذ جرعات زائدة لا يضر، ولكن الأولى تلقيح كل سكان العالم لضمان عدم تفشي الفيروس.



سيناريوهات الموجة الرابعة

من جانبه أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن معدل الإصابة بفيروس كورونا تخطى الـ500 حالة يوميا، وهذا يدل على الدخول في الموجة الرابعة ، إضافة إلى تزايد دخول الحالات للمستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة.

وأوضح: «بالرغم من زيادة إصابات كورونا لا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات»، مضيفا أن الإصابات العائلية بكورونا كثيرة مع بداية الموجة الرابعة.

وأفاد مستشار الرئيس لشؤون الصحة، بأن مصر استطاعت توفير كل أنواع اللقاحات بالتزامن مع جهود التصنيع المحلى لمواجهة كورونا، موضحا أنها رصدت 191 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا.