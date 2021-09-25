الدوري الإسباني .. ريال مدريد يفشل في الوصول لشباك فياريال بالشوط الأول

حسم التعادل السلبي بدون أهداف أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد نظيره فياريال، والتي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "ليجا".



وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالآتي:

كورتوا

ناتشو - ميليتاو - ألابا - فالفيردي

كاسيميرو- مودريتش

رودريجو - أسينسيو - فينيسيوس

بنزيما

دكة البدلاء:

لونين، فيودياس، فاييخو، هازارد، يوفيتش، فاسكيز، إيسكو، ماريانو، كامافينجا، بلانكو، ميجيل

ويحتل ريال مدريد، صدارة الدوري الإسباني برصيد 16، بفارق بقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد: "سنواجه فريقاً يتمتع بالكثير من الجودة والخبرة والتنظيم، فريق اعتاد على تقديم أداء عالٍ في المباريات. إنها مباراة مهمة للغاية، ونريد تقديم أداء جيد. للفوز على فياريال علينا تقديم أدا جيد للغاية لأنه فريق قوي جداً".



وتابع "علينا تحسين الجانب الدفاعي. في هذه الفترة من الموسم، هناك دائماً شيء ما بحاجة للتحسين. لقد ركزنا على الجانب الهجومي لأننا نواجه فرقاً قوية. على الصعيد الدفاعي، علينا العمل معاً. ضد مايوركا كنا أكثر شراسة وهو الخط الذي نريد اتباعه في المباريات القادمة، أن نكون أكثر شراسة عندما لا تكون الكرة بحوزتنا".