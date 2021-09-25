وزير الخارجية: دعم فرنسي غير مشروط لموقفنا في قضية سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقة المصرية - الفرنسية علاقة استراتيجية عميقة بمفهوم التضامن الكامل وغير المشروط في إطار تحقيق مصالحهما المشتركة.



وأضاف شكري - في اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون أى" من نيويورك - أن هذا آخر تعبير عن ذلك الموقف الذي اتخذته فرنسا في مجلس الأمن منذ بداية فتح قضية سد النهضة، منوها بأن هناك دعما فرنسيا غير مشروط ليس فيه أى تحفظ لكل الموقف المصري وضرورة وجود مخرج عن مجلس الأمن يؤكد أهمية استمرار المفاوضات بحسن نية ووفقا لآليات إفريقية معززة من قبل الشركاء.



وأشار إلى أن لقاءاته في نيويورك ،على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت عدة، مبينا أنه التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وكذا لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف والذى تضمن الاهتمام بتنمية العلاقات التاريخية مع روسيا والاستفادة من التعاون الاقتصادي، على خلفية محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية ومراجعة ما تم تنفيذه في إطار الاتفاقيات التي عقدت في المرحلة الماضية.



وتابع: "نقلت للسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي واعتزازه بالجهود التي يبذلها جوتيريش في إطار الجمعية العامة والتوافق على الكثير من التحديات التى تواجه المجتمع الدولي خاصة جائحة كورونا وتغير المناخ".