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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر حبيب: ترشيح منة شلبي لجائزة إيمي إنجاز كبير لمصر ويوصلنا للعالمية.. فيديو

منة شلبي
منة شلبي

عبر السيناريست تامر حبيب، عن سعادته وفخره بترشيح الفنانة منة شلبي لجائزة إيمي انترناشونال الأمريكية عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، بمشاركة الفنانة آسر ياسين، لافتا إلى أن المسلسل عرض في يناير 2020 عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأضاف السيناريست تامر حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن عرف من المواقع الاخبارية أن منة شلبي رشحت لجائزة أمريكية، قائلًا: أنا معرفش تفاصيل عن الجائزة .. وان شالله تكون جائزة ايمى انترناشيونال.. ألف مبروك لمنة".

وتابع: "المهم في الموضوع أن هناك نجمة مصرية تنافس على جائزة عالمية بين فنانات العالم ، وذلك يؤكد أن بعض الاعمال المصرية ترتقي إلى العالمية وهذا في حد ذاته انجاز كبير لمنة ولمصر.

وأكد أن منة شلبي أدت دور في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" منتهى الجمال، وتم ترشيحها للجائزة ما بين 50 دولة حول العالم .

آسر ياسين خيري رمضان المنصات الالكترونية السيناريست تامر حبيب الفنانة منة شلبي منة شلبي جائزة إيمي انترناشونال

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