عماد الدين حسين: مصر استعادت نقاط قوة كبيرة في أفريقيا.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن البيئة والمناخ قضية محورية تحدث عنها الرئيس السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف "حسين"، خلال استضافه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "قضايا تغير المناخ أصبحت مشكلة كبيرة بالنسبة للعالم"، مردفا: "الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الواضح تجاه القضية الفلسطينية".



وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن خطورة التغيرات المناخية على القارة الإفريقية، معقبا: "القارة الأفريقية الأقل تسببا في تلوث البيئة لكنها الأكثر دفعا للثمن".



وأكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن مصر استعادت نقاط قوة كبيرة في أفريقيا، وأصبحت علاقات مصر في منتهى القوة، ورجع التأثير المصري إلى حد كبير.