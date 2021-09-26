عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين: مصر استعادت نقاط قوة كبيرة في أفريقيا.. فيديو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن البيئة والمناخ قضية محورية تحدث عنها الرئيس السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وأضاف "حسين"، خلال استضافه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "قضايا تغير المناخ أصبحت مشكلة كبيرة بالنسبة للعالم"، مردفا: "الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الواضح تجاه القضية الفلسطينية".


وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن خطورة التغيرات المناخية على القارة الإفريقية، معقبا: "القارة الأفريقية الأقل تسببا في تلوث البيئة لكنها الأكثر دفعا للثمن".


وأكد  الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن مصر استعادت نقاط قوة كبيرة في أفريقيا، وأصبحت علاقات مصر في منتهى القوة، ورجع التأثير المصري إلى حد كبير.

ترشيحاتنا

وليد صلاح: قرار الأهلي خاطئ.. وموسيماني تحت الضغط

نقابة الصيادلة بالغربية تستدعي مالكة صيدلية متورطة في وفاة الطفلة «منار»

العراق .. 7 قتلى وجرحى فى هجوم إرهابي بمحافظة ديالى

معارك دموية..الجيش اليمني: الحوثي تستهدف مأرب بصاروخين

احذر يمين الخراب.. يجلب الفقر ويقطع النسل ويأتي بكل أمر عسير

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

الإحالة للتحقيق.. تحذير من إعطاء الحقن بـ الصيدليات بعد وفاة طفلة الغربية

أمطار غزيرة ومتوسطة..الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأيام القادمة

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

شهادات بـ1000 جنيه بدخل شهري 11% من البنوك المصرية "تفاصيل"

موعد المولد النبوي 2021 .. وحكم الاحتفال به

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

تخليدا لذكراها.. ألمانيا تطلق عملة من الذهب تحمل صورة ميركل

القصة الكاملة لـ جثة شاب متحللة داخل شقته بكفر الشيخ.. كيف توفي؟

في انتظار العروس.. شاهد لحظة دهس فتاة وشقيقها بطريقة مروعة في الشرقية|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ