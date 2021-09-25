نجاة مسؤول يمني كبير من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة

نجا مستشار وزير الداخلية اليمني العميد بجاش الأغبري، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت بسيارته شمال محافظة لحج جنوب غربي اليمن.

وقالت وسائل إعلام يمنية تعرضت سيارة العميد مستشار وزير الداخلية بجاش الأغبري لانفجار في محاولة اغتيال فاشلة.

وبحسب التقارير، وقع الانفجار اليوم السبت بين مصنع الحديد والرجاع أثناء توجهها إلى البلاد.

وأضافت أن السيارة احترقت ولم تحدث أي أضرار بشرية، حيث انفجرت السيارة من الأمام وبعدها نزل السائق ومن معه وانفجرت من الوسط وتلاها 4 انفجارات.

كما احترقت السيارة بالكامل وتم إخراج ركاب السيارة بمساعدة إحدى أفراد نقطة التفتيش التي وقع الانفجار بالقرب منها.