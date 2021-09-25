مخبأ حول جسمها.. ضبط 29 هاتف آيفون مع راكبة في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 911 القادمة من دبى اشتبه محمد عبد الباقي مأمور الجمرك فى الراكبة ه . ع . س مصرية الجنسية قادمة من الإمارات وتحمل 2 حقيبة كبيرة الحجم وحقيبة يد صغيرة تحاول الخروج من صالة الوصول .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء أو بضائع ترغب فى الإفصاح عنها أجابت بالنفى وبدا عليها الإرتباك .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص المكلف على الجهاز فتلاحظ ظهور علب هواتف داخل حقائبها ، فتم انتداب معاونة شرطة لتقوم بتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 16 هاتفا محمولا ماركة آيفون 13 برو مخبأة على جسمها.

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من ميلاد رسمى مدير الحركة وأحمد عادل القط مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود علب هواتف فارغة فقط داخل حقائبها.

قرر فوزى العميري مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 150 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.