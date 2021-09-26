العلمين الجديدة.. درة الساحل الشمالى تخطف الأنظار..فيديو

العلمين الجديدة أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بمصر

تحظى مدينة العلمين الجديدة بأهمية خاصة تميزها عن غيرها من المدن الجديدة خاصة مع وقوعها فى أجمل المناطق الشاطئية والسياحية على ساحل البحر المتوسط بالاضافة الى أهميتها التاريخية التى يعرفها العديد من الأجانب لكونها كانت مسرحا للحرب العالمية الثانية .



ونظرا لأهمية موقع العلمين الجديدة وحجم الانشاءات الضخمة التى تتم بها فقد أصبحت مزارا سياحيا اجتذب زوار وملاك قرى الساحل الشمالى الذين يتجولون فى المدينة الجدية للاستمتاع بالابراج المرتفعة والمنظر الطبيعية الخلابة والانشاءات الرائعة .

وتحولت مدينة العلمين من مدينة كانت تعانى من الألغام إلى قبلة للعديد من الزوار لتكون شاهدا على التنمية الحقيقية التى حدثت بشتى ربوع مصر.

فمنذ قيام الرئيس السيسي بتدشين مدينة العلمين الجديدة وتعد المدينة أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بمصر وهى إحدى خطوات مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، والذى يسعى الى إقامة مجتمعات عمرانية على أحدث مستوى لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب السكان من الوادى والدلتا وذلك بامتداد الساحل الشمالى مع الاستغلال الأمثل لجميع الموارد من خلال رؤية مستقبلية جادة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة بما يحقق تنمية مستدامة لمصر.

وروعى في تخطيط المدينة ان تكون نموذجًا للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسًا اقتصاديًا قويًا كما تم إنشاؤها مركز للحكومة لاستغلاله في موسم الصيف.

ومن أهم المعالم بمدينة العلمين الجديدة هى تنفيذ المدينة التراثية، وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمباني التجارية والفندقية في الحى القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحى الاستثماري، ومباني الإسكان الفاخر، كما تم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، على مساحة 128 فداناً، وتضم الجامعة (مبنى الإدارة - كلية الدراسات العليا - المكتبة المركزية - كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات القانونية الدولية - كلية إدارة الأعمال - كلية الهندسة كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - كلية الهندسة كلية السياحة والضيافة سكن جامعي (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثين - سكن جامعي (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات - مستشفى جامعي - مبنى الخدمات - صالة رياضية متعددة الأغراض - مستشفى طب الفم والأسنان).