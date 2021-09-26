خالد عبدالغفار يوضح كيف سيتم تطعيم جميع طلاب الجامعات..فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، أن الوزارة بدأت في تطعيم الطلاب بداية من 1/9 وتم توفير كميات كبيرة من اللقاحات من قبل وزارة الصحة في جميع مراكز التطعيم المتواجدة في الجامعات .



واضاف خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أن الوزارة قامت بأنشاء 302 مركز تطعيم في جميع الجامعات المصرية مشيرا إلي أن وزارة الصحة قامت بتوفير جميع التقنيات الخاصة بتسجيل الطلاب لتلقي اللقاح .

واوضح خالد عبد الغفار ، قمنا بتطعيم 568 فرد منهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس خلال 25 يوم ووصلنا إلي 90 % تطعيم لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وطعمنا 14% من الطلاب .