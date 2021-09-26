عمرو حسن : السيدات الحوامل لابد ان يستشرن لطبيب المعالج لهن قبل الحصول على اللقاح

عمروحسن:لا يجب الحصول على أى تطعيمات فى أول 3 شهور من الحمل".

قال الدكتور عمر حسن استاذ النساء و التوليد بطب القصر العينى، إن السيدات اللاتى تخططن للحمل يمكنها الحصول على لقاح كورونا أما السيدة المرضعة، والسيدة الحامل فهناك بعض التطعيمات يمكنهم الحصول عليها كونها آمنة على الحمل.



وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية ل مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية، أنه يجب تشجيع الحوامل على للحصول على تطعيمات كورونا.

و اوضح أستاذ النساء و التوليد بطب القصر العينى، ان السيدات الحوامل لابد ان يستشيروا لطبيب المعالج لهم قبل الحصول على اللقاح، لتوجيهها إلى طرق آمنة للتعامل مع المضاعفات فى فترة الحمل.



و تابع: "أول 3 شهور من الحمل لا تحصل السيدات على أى أدوية ولا يجب الحصول على أى تطعيمات فى أول 3 شهور من الحمل".