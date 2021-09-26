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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعتقل 14 جندياً مكسيكياً على الحدود.. تفاصيل

صدى البلد

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن عناصر الحدود الأمريكية احتجزوا 14 جنديا مكسيكيا في وقت مبكر من صباح السبت لعدة ساعات بعد أن عبروا الحدود إلى إل باسو بولاية تكساس قادمين من سيوداد خواريز المكسيكية.

وبحسب "رويترز"، قال مكتب الجمارك وحماية الحدود في بيان إنه "بعد منتصف ليل اليوم بقليل لاحظ ضباط الجمارك وحماية الحدود الذين يعملون عند جسر المعبر الدولي لأمريكا في إل باسو عربتين عسكريتين مكسيكيتين تعبران الحدود وتدخلان الولايات المتحدة".

قال الجنود المكسيكيون الـ 14 إنهم لم يدركوا أنهم دخلوا الولايات المتحدة وأن وكلاء الحدود الأمريكيين قاموا بتأمين أسلحتهم ومعداتهم من أجل "السلامة والمعالجة"، حسبما ذكر مكتب الجمارك وحماية الحدود، مضيفة أنه تم الاتصال بالقيادة العسكرية المكسيكية ووصلوا إلى الميناء بعد ذلك بوقت قصير.

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وأوضحت رويترز أنه تم التعامل مع ثلاثة عشر جنديًا مكسيكيًا من أصل 14 دون وقوع حوادث، ولكن تم توقيع عقوبة مدنية لجندي واحد بعد أن اكتشف ضباط مكتب الجمارك وحماية الحدود كمية للاستخدام الشخصي من الماريجوانا في حوزته.


وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إن جميع الجنود الـ 14 ومعداتهم ومركباتهم أعيدوا إلى المكسيك.

ولم ترد وزارة الدفاع المكسيكية على الفور على طلبات للتعليق.

وقال شاهد على الأحداث إن المعبر الحدودي أغلق بسبب الحادث لمدة ساعتين تقريبا.

وقال الشاهد الذي طلب عدم نشر اسمه "صرخ رجال الجمارك وحماية الحدود على الجنود لرفع أيديهم وإلقاء أسلحتهم على الفور".

وفتش عملاء الجمارك وحماية الحدود المركبات ثم اصطحبوا الجنود الذين بدت أيديهم مقيدة ، بحسب الشاهد وصور الموقف التي شاهدتها رويترز.

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