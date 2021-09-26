عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون مصري صربي.. وفد سكندري يوقع توءمة مع "نوفى ساد" عاصمة الثقافة الأوروبية.. صور

زيارة وفد محافظة
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد

نظمت سفارة مصر لدى صربيا زيارة للوفد السكندري المشترك برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والسيد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث شملت الاجتماعات شقين أساسيين الأول على المستوى الإقليمي لتعزيز التعاون مع كل من مدينة "نوفي ساد ومقاطعة "فويفودينا" المتمتعة بالحكم الذاتي، والثاني على مستوى العاصمة في بلجراد للقاء الجهات النظيرة في مجال الاقتصاد والثقافة.

وصرح سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي" أن زيارة وفد محافظة الإسكندرية حققت هدفيها الرئيسين في مجالي الثقافة والاقتصاد؛ من خلال إقامة توأمة مع نوفي ساد عاصمة الثقافة الأوروبية لعام ٢٠٢٢ من جانب، وفتح أسواق صربيا بشكل عام وفويفودينا بشكل خاص أمام السلع والخدمات التي تتميز بها الإسكندرية. فعلى الصعيد الثقافي، أشار "الجويلي” إلى أن بلدية نوفى ساد وجهت الدعوة للمشاركة في الفعاليات الثقافية المقرر عقدها العام القادم، فيما أبرز الوفد السكندرى الإسهام الثقافي للمحافظة، على رأسها مكتبة الإسكندرية، التي تعكس دور مصر في الحوار بين الحضارات والتفاهم بين الثقافات، وهو ما كان مثار تقدير خاص خلال لقائي الوفد مع مفتي بلجراد بمقر جامع "البيرقلي” الأقدم في صربيا وأسقف كنيسة "القديس سافا" الأكبر في منطقة البلقان.

أما على الصعيد الاقتصادي، نوه سفير مصر لدى صربيا  إلى أن الزيارة شهدت سلسلة من اللقاءات المتنوعة لمخاطبة ثلاثة دوائر أساسية، أولها الحكومية من خلال لقاء رئيس الحكومة الإقليمية لفويفودينا "إيجور ميروفيتش" والوزيرين الإقليميين للصحة والاقتصاد والسياحة، وكاتب الدولة بوزارة الاقتصاد، وثانيها قطاع الأعمال من خلال ثلاث موائد مستديرة مع غرفة التجارة والصناعة وجمعية رجاء الأعمال "بريفريدنيك" في كل من بلجراد ونوفي ساد، أعقبتها اجتماعات بين الشركات وعشاء عمل بدار سكن السفارة حضره الرئيس المشارك الجديد لمجلس الأعمال المصرى الصربي، وثالثها الميدانية من خلال افتتاح قسم الإسكندرية بجناح غرفة التجارة والصناعة الصربية بمعرض نوفي ساد الدولي للزراعة؛ الأكبر في جنوب وشرق أوروبا.

وأضاف سفير مصر في بلجراد أن الاجتماعات امتدت لتشمل الدوائر المؤثرة في المجتمع المدني والإعلام، حيث تضمنت جمعية الصداقة المصرية الصربية بمقر السفارة ، وزيارة واجتماع مع مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر برئاسة "دوبرافكا فيليبوفسكي“، لافتاً إلى أن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الصربي) "إيفيتسا داتشيتش" حرص خلال الزيارة على استقبال الوفد بشكل استثنائى بما يعكس تقديره لأهمية العلاقات مع مصر.

زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد
زيارة وفد محافظة الإسكندرية بتنظيم سفارة مصر ببلجراد

موضوعات متعلقة

ضرورة التوصل لاتفاق ملزم..مصر تجدد موقفها بشأن سد النهضة أمام الأمم المتحدة..صور

سامح شكري لـ الأمين العام للأمم المتحدة: مصر‬⁩ تقدر جهود حفظ السلم والأمن الدوليين

شكري يلتقي البعثة الدائمة وقيادات المنظمات الدولية في الولايات المتحدة.. صور

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري في نيويورك لبحث التعاون بين البلدين

خلال لقائه باللجنة اليهودية الأمريكية.. شكري يستعرض رؤية مصر لإحياء مسار السلام|صور

بحث العلاقات المتميزة بين مصر وارمينيا محور لقاء وزير الخارجية مع نظيره ميرزويان|فيديو

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون المشترك

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السنغالية سبل مواصلة التعاون بين البلدين الشقيقين.. صور

ترشيحاتنا

أنشيلوتي : لست حزينا.. ولم أخطئ في تشكيل ريال مدريد

قائد ليفربول: محمد صلاح مذهل.. وخيبة الأمل تغمرنا بعد التعادل مع برينتفورد

تخليدا لذكراها.. ألمانيا تطلق عملة من الذهب تحمل صورة ميركل

الإمارات تفرج عن لبنانيين اتهموا بالتعاون مع حزب الله.. فيديو

رئيس لجنة الحكام السابق : محمود كهربا خدع البنا في مباراة الأهلي وإنبي

السفير المصري في لوساكا يُسلم مساعدات طبية إلى زامبيا بحضور وزيرة الصحة الزامبية.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

الإحالة للتحقيق.. تحذير من إعطاء الحقن بـ الصيدليات بعد وفاة طفلة الغربية

شهادات بـ1000 جنيه بدخل شهري 11% من البنوك المصرية "تفاصيل"

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

أمطار غزيرة ومتوسطة..الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأيام القادمة

بعد هزيمة الأهلي لـ إنبي | موسيماني يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لـ جثة شاب متحللة داخل شقته بكفر الشيخ.. كيف توفي؟

في انتظار العروس.. شاهد لحظة دهس فتاة وشقيقها بطريقة مروعة في الشرقية|فيديو

حضور خاطف لـ عمر عبد العزيز وظهور زوجة علي بدرخان.. 6 لقطات بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

فيديو

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ