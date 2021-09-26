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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير المصري في لوساكا يُسلم مساعدات طبية إلى زامبيا بحضور وزيرة الصحة الزامبية.. صور

السفير المصري في
السفير المصري في لوساكا يُسلم مساعدات طبية إلى زامبيا

قام السفير معتز أنور، سفير مصر في لوساكا، بتسليم المساعدات الطبية التي قدمتها جمهورية مصر العربية إلى زامبيا لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، والتي تشمل أجهزة مولدات الأُكسجين وبدل وقاية من الفيروسات وأقنعة أُكسجين عالي التركيز وعدد من مستلزمات الوقاية الأخرى.

شاركت "سيلفيا ماسيبو" وزيرة الصحة الزامبية في مراسم تسليم المساعدات المصرية، حيث ألقت كلمة أعربت فيها عن تقدير بلادها للجهود التي تبذلها مصر للوقوف بجانب زامبيا لتخطي أزمة جائحة كورونا، وثمنت الدعم المصري المتواصل لبلادها في قطاع الصحة بشكل عام، مشيرةً إلى المساهمة المصرية في بناء قدرات الكوادر الوطنية ونقل الخبرة وتقديم الدعم الفني في مختلف المجالات الصحية.

 كما أعربت الوزيرة الزامبية عن تطلعها إلى مواصلة تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في قطاع  الصحة والاستفادة من الخبرات المصرية في تدريب الكوادر والأطقم الطبية الزامبية.  

من جانبه، ألقى السفير المصري كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على حرص مصر على الوقوف إلى جانب زامبيا لمجابهة جائحة فيروس كورونا وآثارها السلبية التي ألقت بظلالها على القطاع الصحي، منوهاً بأن تلك المساعدات الطبية تعكس الدعم المصري المتواصل لزامبيا إيماناً بأواصر الاخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وبقيم التضامن التي يتوجب إعلائها وترجمتها على أرض الواقع كي يتغلب المجتمع الدولي على جائحة كورونا وأية تحديات عالمية أخرى.

السفير المصري في لوساكا يُسلم مساعدات طبية إلى زامبيا
السفير المصري في لوساكا يُسلم مساعدات طبية إلى زامبيا
السفير المصري في لوساكا يُسلم مساعدات طبية إلى زامبيا
السفير المصري في لوساكا يُسلم مساعدات طبية إلى زامبيا
السفير المصري في لوساكا يُسلم مساعدات طبية إلى زامبيا
السفير المصري في لوساكا يُسلم مساعدات طبية إلى زامبيا
السفير المصري في لوساكا يُسلم مساعدات طبية إلى زامبيا
السفير المصري في لوساكا يُسلم مساعدات طبية إلى زامبيا

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السفير المصري في لوساكا يُسلم مساعدات طبية إلى زامبيا بحضور وزيرة الصحة الزامبية.. صور

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