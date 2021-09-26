شاهد.. لحظة اصطدام طائرة بأرض المطار وإصابة الركاب بجروح خطيرة

في حادث مروع اصطدمت طائرة بمدرج تيسايد الدولي في بريطانيا، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها، مما تسبب قي إصابة الركاب بجروح خطيرة.

وبحسب ما ورد واجهت الطائرة الصغيرة مشكلة بعد وقت قصير من إقلاعها هذا الصباح، وسقطت على الأرض.

واضطر المسعفون لنقل أحد الركاب "المصابين بجروح خطيرة" من المدرج لتلقي العلاج الطبي في حالات الطوارئ.

يتعين إلغاء الرحلات المتجهة إلى المطار أو تحويلها إلى المطارات القريبة.

فيما يتم إجراء تحقيق في المدرج قبل أن تتمكن أي طائرات أخرى من الإقلاع أو الهبوط.

قال أحد الشهود: "بدا المحرك وكأنه يعاني حقًا، ثم توقف، وبدا الأمر كما لو أن الطيار تمكن من الحفاظ على مستوى الطائرة إلى حد ما عندما بدأت في الهبوط، ولكن بعد ذلك سقطت بسرعة، ثم صدر صوت ارتطام قوي."

وكان طيار واثنان من الركاب على متن الطائرة الخفيفة وقد تم نقلهم الى المستشفى.

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