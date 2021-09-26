70 ألفا ..الجولة السادسة في الدوري السعودي تسجل أعلي نسبة حضور جماهيري

سجلت الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أعلى حضور جماهيري في الدوري هذا الموسم بالوصول لقرابة 70 ألف مشجع.

وشهدت الجولة السادسة أعلى حضور في دوري هذا العام بمباراة الاتحاد والتعاون التي شهدها حوالي 35 ألف مشجع، أي ما يقارب نصف حضور هذه الجولة وذلك وفق الأرقام التي أعلنها الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين.

وفي الوقت الذي أخفى الموقع عدد الحضور الجماهيري لمباراة النصر والباطن التي لعبت على ملعب مرسول بارك، فإنها أوضحت أن مباراة الشباب والهلال سجلت ثاني أعلى حضور في الجولة التي اختتمت مساء السبت بحوالي 9 آلاف مشجع، زينوا مدرجات ستاد الملك فهدالدولي بالعاصمة الرياض.

فيما جاءت مباراة الفتح والحزم ثالثة بـ8710 مشجعين، حضروا في مدرجات ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالاحساء.

وحضر جمهور الطائي بفاعلية، ليحتلوا المركز الرابع في الحضور الجماهيري ويقودوا فريقهم لفوز تاريخي هو الأول للأشهب بدوري المحترفين بحضور 5 آلآف مشجع في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

وفي المركز قبل الأخير جاء جمهور مباراة الرائد والفيصلي بملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة بـ4917 مشجعا.

وشهد ملعب مدينة المجمعة أقل حضور جماهيري في هذه الجولة، حيث حضر مباراة الفيحاء والأهلي 4100 مشجع.