حدث ليلا..الصحة : تسجيل 667 حالة كورونا و و39 وفاة.. رابطة الدوري: هدفنا عودة الجماهير الموسم القادم

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

الصحة : تسجيل 667 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و39 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 254060 حتى اليوم.

تعليق سامح شكري على سحب الثقة من الحكومة الليبية

تحدث سامح شكري وزير الخارجية، عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبدالمجيد دبيبة.

رئيس رابطة الليجا : انتظروا لاعبين مصريين في الدوري الاسباني.. ومحمد صلاح إضافة لأي دوري

أكد خافير تيباس، رئيس رابطة الليجا، إنه يعتقد بأن محمد صلاح يملك الكفاءة للعب في الدوري الإسباني، مشيرا إلى أن الكرة الإسبانية قد تكون صعبة على اللاعبين المصريين.

وفاة جنرال قتل 800 ألف شخص داخل محبسه

توفي الكولونيل السابق في الجيش الرواندي، ثيونيست باجوسورا، المتهم في تدبير مذابح رواندا التي راح ضحيتها 800 ألف شخص عام 1994داخل سجنه في دولة مالي.



مفاجآه .. حسين لبيب يفسد هروب كارتيرون للإمارات بالتجديد

أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن باتريس كارتيرون كان قد أنهى اتفاقه مع الوحدة الإماراتي، وتذاكر الطيران وصلت له بالفعل على أن يسافر يوم 2 أكتوبر المقبل، وكان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي يوم 3 أكتوبر المقبل.

عشرات القتلى والجرحى في حادث قطار مروع بأمريكا..فيديو

خرج قطار عن القضيان في ولاية مونتانا الأمريكية يوم السبت، أثناء السفر بين محطتي هافر وشيلبي في الولاية.



هدفنا عودة الجماهير .. ثروت سويلم يكشف تفاصيل الموسم الجديد

أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي باسم رابطة الدوري المصري، أن هدف الرابطة في التوقيت الحالي إعادة الجماهير من جديد، لسنا أقل من أي دولة عربية.



وكيله : كارتيرون كان سيدفع 150 ألف دولار للزمالك قيمة الشرط الجزائي ويرحل

كشف حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، حقيقة رحيل موكله عن القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.



الداخلية تكشف ملابسات دهس سيارة مسرعة شابا وفتاة فى حفل زفاف بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان (حادث مأساوي أثناء حفل زفاف فـي فاقوس)، يظهر خلاله قيام قائد سيارة بالسير بسرعة بإحدى الطرق وحال محاولته الإنحراف للدخول لإحدى الشوارع الجانبية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشخصين يقفان بجانب عامود إنارة.



قائد ليفربول: محمد صلاح مذهل.. وخيبة الأمل تغمرنا بعد التعادل مع برينتفورد

عبر قائد ليفربول جوردان هندرسون، عن استيائه من تعادل فريقه أمام مضيفه برينتفورد 3-3 مساء أمس السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جنازة مهيبة.. تشييع جثمان الطفلة"منار ضحية حقنة" بمسقط رأسها بقرية الفرستق في الغربية

شهدت قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية صباح اليوم تدشين مراسم تشييع جثمان الطفلة منار النجار في العقد الأول من عمرها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة عقب قيام طبيب بيطري يعمل في صيدلية خاصة بزوجته بإعطائها حقنتين في الكتف والعضل لخفض درجة حرارتها دون إجراء اختبار حساسية لها منا أصابها بهبوط حاد وتسمم في الجسم.

رئيس لجنة الحكام السابق : محمود كهربا خدع البنا في مباراة الأهلي وإنبي

أكد رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، خدع الحكم محمود البنا، خلال مباراة إنبي في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

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