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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن رأس غارب بالكامل.. تعرف على السبب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل، وذلك لمدة نصف ساعة اليوم الأحد.

 

وأوضحت الوحدة المحلية، أنها تلقت إشارة من هندسة كهرباء المدينة بفصل التيار الكهربائي من الساعة 6 وحتى الساعة 6.30 صباحاً، لإجراء عمليات الصيانة اللازمة.

 

 من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 

كما أكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

رأس غارب الوحده المحلية الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب البحر الأحمر فصل التيار الكهربائي

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