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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف يستفيد المواطن المصري من مراكز سلامة الغذاء؟.. مدير مركز القليوبية يجيب|فيديو

المهندس مدحت البيومي
المهندس مدحت البيومي

قال المهندس مدحت البيومي ، مدير مركز تطوير وسلامة الغذاء في القليوبية ، على غرار افتتاح أول مركز لسلامة الغذاء بالمحافظة : إن الغرض من المركز توفير الفكر الجديد في التحاليل ، والذي يتعمد توفير الغذاء الآمن للمواطنين ، بالتوازي مع مبادرة الدولة المصرية "حياة كريمة" .

وأضاف المهندس مدحت البيومي، خلال لقائه لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "الأولى": أن المركز يستهدف تساوي جودة المنتجات على بطاقات الدعم مع أية منتج أخر بالمتاجر .

وتابع مدير مركز تطوير وسلامة الغذاء في القليوبية، أن المركز يبدأ بتحاليل الخامات الأولية المستوردة قبل البت في التصنيع، بمفهوم "من الحقل للسفرة"، مسترسلاً: "نتتبع الغذاء منذ أن كان نباتا من من خلال مجموعة التحاليل".

وأردف "البيومي" ، أن المركز يقدم للمواطن ضمانات بأن غذائه أمن للمعايير العالمية ، وهي المبادرة التي تعمل الدولة عليها ، لإنتاج جيد وكريم للمواطن المصري .

وأكمل : منتجاتنا المصرية لا تقل جودة عن المنتجات العالمية ، ونسعى للسلامة الغذائية بديلا عن استيراد المنتجات الغذائية من الخارج .
 

سلامة الغذاء المهندس مدحت البيومي مدير مركز تطوير وسلامة الغذاء حياة كريمة توك شو تطوير وسلامة الغذاء

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