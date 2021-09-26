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عادل السنهوري: مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبرى في مجال الربط الكهربائي|فيديو

عادل السنهورى ، مدير
عادل السنهورى ، مدير تحرير اليوم السابع

قال عادل السنهورى ، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، إن نجاحات المصرية فى كافة القطاعات تنم عن امتلاكها رؤية استراتيجية وتخطيط سليم وقيادة البلاد  ، لافتا إلى أن انتاج مصر من الطاقة الكهربائية يسجل حاليا 60 ألف ميجاوات وات فى الطاقة الكهربائية .


وأضاف " السنهورى " ، خلال استضافته مع الاعلامية  فاتن عبد المعبود ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ،  أن مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبرى فى مجال الربط الكهربائى  وقامت بالتعاون فى هذا القطاع مع عدد من دول الخليج و الدول الأوروبية.


وأشار إلى أن  مجمع البتروكيمياويات الذى يعد مشروعا ضخم ا بتكلفة 7 مليارات دولار وقد تم عمل دراسات كبرى من المستثمرين فى هذا المشروع لتشغيل هذه الاستثمارات وبنية تحتية قوية  .


وقد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة".

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان  الاجتماع تناول "استعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية".

حيث عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لامدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق "الدلتا الجديدة" بإجمالي مساحة 2,2 مليون فدان، وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية، حيث وجه الرئيس بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروع لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة.

كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة  الساحل الشمالي حاليا ومستقبلاً، وبما يدعم البنية التحتية اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء استعرض كذلك مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية العريقة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الاخضر ولتعزيز أهداف الدولة بامتلاك القدرة في مجال توليد وتداول وتجارة الهيدروجين الاخضر ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال باعتباره مصدراً واعداً للطاقة.
 

الكهرباء الساحل الشمالي مجلس الوزراء الدول الأوروبية رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي دول الخليج

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