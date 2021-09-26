عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طالب المواطنين بسرعة التسجيل..رئيس لجنة"كورونا":اللقاح "طوق النجاة" من الفيروس

صدى البلد

 طالب الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا" بوزارة الصحة، الشعب المصري بضرورة الإسراع في تلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، معتبرا إياه "طوق نجاة" لوقف انتشار الجائحة.

وأكد الدكتور حسام حسني - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) - أن مصر لديها مخزون كاف من جرعات اللقاح ضد "كورونا" لجميع من يسجل بموقع وزارة الصحة ويطلب الحصول عليه.. موجها رسالة للمصريين قائلا: "تسابقوا في الحصول على اللقاح فهو طوق الأمان والنجاة، والحل الوحيد للخروج من الأزمة وتقليل انتشار الفيروس"، مشددا على أن جميع اللقاحات الحالية فعالة وآمنة.

ونوه بأن معدل العدوى في الموجة الحالية أعلى من الموجات السابقة بسبب تحورات "كورونا"، مشيرا إلى أن ذروة الموجة الرابعة من "كورونا" سيتبعها الثبات ومرحلة انخفاض معدل الإصابات.. مضيفا أن "الأمل هو تطعيم 70 % من المصريين، لا سيما أن مصر أصبحت دولة منتجة للقاحات ولديها تعاقدات قوية جدا مع الهيئات الدولية المختلفة التي تنتج اللقاحات" .

وأوضح الدكتور حسام حسني أن البلاد تعيش حاليا مرحلة الحذر مع زيادة معدلات الإصابات والعدوى بسبب متحورات الفيروس، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الوباء.

ترشيحاتنا

طبق دجاج وفطائر يدفعان الأمير هاري وميجان ماركل للتبرع بـ 25 ألف دولار

بعد إطلاقها بيومين.. ظهور مشكلة بهواتف آبل الأغلى سعرًا iPhone 13 Pro

منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. التموين تطبق مشروع ميكنة صوامع القمح بجميع المحافظات

دعاء النبي في سجدة التلاوة

الصحة العالمية تعلن عن عقار جديد وفعال في علاج كورونا

المالية: تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

مفيش تأجيل .. التعليم : الدراسة ستنتظم في المدارس طوال أيام الأسبوع

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

شهداء لقمة العيش.. مصرع 3 أشقاء أثناء ذهابهم للعمل في سوهاج

رئيس لجنة الحكام السابق : محمود كهربا خدع البنا في مباراة الأهلي وإنبي

انخفاض في درجات الحرارة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

تخليدا لذكراها.. ألمانيا تطلق عملة من الذهب تحمل صورة ميركل

فيديو

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ