طالب المواطنين بسرعة التسجيل..رئيس لجنة"كورونا":اللقاح "طوق النجاة" من الفيروس

طالب الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا" بوزارة الصحة، الشعب المصري بضرورة الإسراع في تلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، معتبرا إياه "طوق نجاة" لوقف انتشار الجائحة.

وأكد الدكتور حسام حسني - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) - أن مصر لديها مخزون كاف من جرعات اللقاح ضد "كورونا" لجميع من يسجل بموقع وزارة الصحة ويطلب الحصول عليه.. موجها رسالة للمصريين قائلا: "تسابقوا في الحصول على اللقاح فهو طوق الأمان والنجاة، والحل الوحيد للخروج من الأزمة وتقليل انتشار الفيروس"، مشددا على أن جميع اللقاحات الحالية فعالة وآمنة.

ونوه بأن معدل العدوى في الموجة الحالية أعلى من الموجات السابقة بسبب تحورات "كورونا"، مشيرا إلى أن ذروة الموجة الرابعة من "كورونا" سيتبعها الثبات ومرحلة انخفاض معدل الإصابات.. مضيفا أن "الأمل هو تطعيم 70 % من المصريين، لا سيما أن مصر أصبحت دولة منتجة للقاحات ولديها تعاقدات قوية جدا مع الهيئات الدولية المختلفة التي تنتج اللقاحات" .

وأوضح الدكتور حسام حسني أن البلاد تعيش حاليا مرحلة الحذر مع زيادة معدلات الإصابات والعدوى بسبب متحورات الفيروس، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الوباء.