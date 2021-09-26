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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. التموين تطبق مشروع ميكنة صوامع القمح بجميع المحافظات

صدى البلد

أعلنت اليوم شركةIBM بالتعاون مع ACME SAICO عن ميكنة 22 صومعة قمح في عدة محافظات باستخدام برمجيات IBM للميكنة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بنهاية العام الحالي، وذلك دعماً لخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لرقمنة منظومة تداول القمح وضمان حوكمة المخزون الاستراتيجي للدولة.

 

وتماشياً مع خطة الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالتعاون مع شركة IBM وACME SAICO لإنشاء منصة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا السحابية الهجينة من IBM باستخدام IBM Cloud Pak for Business Automation وIBM Cloud Pak for Integration لتحقيق الحوكمة الشاملة لجميع مراحل الشحن والنقل والتخزين الخاصة بتداول القمح بالصوامع.

 

ومن خلال هذا التعاون، تم تزويد المنظومة الجديدة بأجهزة استشعار مثبتة بالصوامع تعمل على جمع وحفظ البيانات وارسالها لحظياً إلى المنصة الرئيسية بوزارة التموين للحصول على تقديرات فعلية لكميات وجودة القمح بالصوامع. وبالتالي ستتمكن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من مراقبة ومعرفة المخزون الفعلي في الصوامع وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة لتحقيق معايير الجودة، مما يساهم في تقليل الهدر بشكل كبير وتحسين آليات التواصل والتنسيق بين الصوامع وجميع نقاط التخزين الأخرى وكذلك مع المطاحن.

 

من ناحيته قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية نحن ملتزمون بتطوير وميكنة كافة الصوامع بجميع محافظات الجمهورية، حيث تتيح لنا الميكنة المراقبة اللحظية لمنظومة تداول القمح من خلال منصة رقمية، مما يوفر الرؤية اللازمة لتأمين سلسلة التوريد ومخزون القمح. وتحقق المنصة الآلية المدعومة بتقنيات IBM الكفاءة اللازمة، والمحافظة على المخزون، وعدم تكرار الإجراءات غير الضرورية، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي لرفع مستوى أداء الخدمات في كافة المجالات.

ومن جانبه أكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين ان بعد تحديث وزيادة عدد الصوامع على مستوى الجمهورية، تم التوجه نحو بناء منظومة إلكترونية لربط الصوامع مع المركز الرئيسى للشركة القابضة للصوامع وميكنة الدورات المستندية المرتبطة بحركة تداول القمح ومراقبتها في عدد 22 صومعة ونقطة تخزينية كمرحلة أولى.

 

وقال المهندس وائل عبدوش، المدير العام لشركة IBM مصر نفخر بكوننا شركاء في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي والداعم لمسار التحول الرقمي من خلال إتاحة تكنولوجيا IBM ونظم الحوسبة الهجينة وذلك تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

 

فيما قال الدكتور خالد دربالة، الرئيس التنفيذي لشركة SAICO ACME يشرفنا أن نكون شركاء في هذا المشروع القومي. فبعد شهور من دراسة آليات تداول القمح بالصوامع، تمكنا من إنشاء منظومة رقمية فعالة ومرنة، تحقق المزيد من الحوكمة، دون أن تؤثر سلباً على آليات العمل. كما اشادت وزارة التموين بالمنظومة الرقمية الجديدة التي تم انشاؤها اعتماداً على تكنولوجيا IBM لدعم رؤيتها في تنفيذ خططها الاستراتيجية.

 

يذكر أنه في بداية هذا العام، تم اختبار النموذج التجريبي لأول صومعة قمح مميكنة في بنها بمحافظة القليوبية. وبعد نجاح النموذج، قررت الوزارة تطوير وميكنة 22 صومعة قبل نهاية العام الحالي. وستتم مراقبة جميع الصوامع بمقر الوزارة وهيئة السلع التموينية من خلال برمجيات IBM Cognos Analytics with Watsonالمتصلة بالمنصة الرقمية.

 

وبناءً على استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تدرس الوزارة خطة ميكنة 400 نقطة تخزينية لإضافتها للمنظومة الرقمية لتتبع سلاسل توريد القمح بالبلاد.

صومعة قمح قمح الذكاء الاصطناعي التموين وزارة التموين رقمنه منظومة المخزون الاستراتيجي للدولة الشحن

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