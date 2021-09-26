محافظ بني سويف يوجه بتوفير كافة التيسيرات لحملة طرق الأبواب التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لحملة طرق الأبواب والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة،تحت عنوان (المرأة صانعة السلام) وتنطلق أولى فعالياتها " اليوم الأحد"،وتستهدف ترسيخ ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى،مع التركيز على القرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

حيث أوضحت "نرمين محمود" مقررة فرع المجلس بالمحافظة،أن فعاليات الحملة تستهدف مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام و الأمن و ازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية،عبر التواصل المباشر مع المرأة و الأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب ونشر رسائل االحملةـ موضحة أن أوى فعاليات الحملة ستبدأ "اليوم"بيوم تدريبي بالمجلس لتدريب المشاركات في الحملة من المتطوعات والرائدات الريفيات ، قبل نزولهن القرى المستهدفة من الحملة التي يتم تنفيذها في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري

وأضافت مقررة فرع المجلس،أن الحملة تستهدف 14 قرية بمراكز ، ناصر ،ببا وبني سويف ( سدس،صفط راشين ،زاوية الناوية،الحكامنة ،بنى هارون، جزيره أبو صالح، علي حمودة ،البرج ،الشناوية ،اشمنت ،كفر الجزيرة ،طنسا الملق،ودلاص ،طحا بوش)، حيث تتضمن االحملة ،بجانب التدريب المسبق للرائدات الريفيات والمتطوعات المشاركات في الحملة، فعاليات فنية و حرفية تضم المواطنين بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة باسم " مصر أرض الأمن والسلام" ،

تجدر الإشارة إلى أن حملة طرق الأبواب هي المرحلة الرابعة في إطار برنامج "المراة المصرية صانعة السلام " ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين ، حيث شملت المراحل الأولى رفع مهارات و معارف القائمين على برامج التواصل المجتمعي تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية.