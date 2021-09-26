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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاطف بشاي: كوثر هيكل لم تقدم تنازلا واحدا في مشوارها

صدى البلد

أقيمت اليوم، الأحد، ندوة تكريم للراحلة كوثر هيكل، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، بحضور ابنتها وسط تواجد عدد من النجوم، منهم إلهام شاهين، وعمر عبد العزيز، وعاطف بشاى وغيرهم.
 

وحرص الكاتب عاطف بشاى على إلقاء كلمة قال فيها: “كوثر هيكل لم تقدم تنازلا واحد على عكس الجميع ولم تكتب لحساب ممثل، لذلك أصبحت كوثر هيكل ضيفا على المجتمع الفني، وكانت قادرة على الدفاع عن فنها دفاعا كبيرا، وكل أعمالها جيدة مميزة وتمثل تيارا خاصا، ورغم صرامتها الإدارية كانت رقيقة جدا”.

يشار إلى أن الكاتبة الراحلة كوثر هيكل هي زوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت، وبدأت حياتها الفنية بإعداد قصتها الحب الكبير كسهرة تلفزيونية حملت اسم "لمن نحيا"، وكانت في المرحلة الأولى من حياتها المهنية بين الأفلام التسجيلية والعمل كمساعد مخرج في الدراما ومخرجة برامج، حيث شاركت في إخراج سهرة "زنين" مع المخرج الراحل حسين كمال.

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كما قدمت عددا من البرامج في التلفزيون المصري، ومن أشهر البرامج التي قدمتها برنامج "مواقف إنسانية"، وكتبت عددا من الأفلام منها "العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبي دائماً، على ورق سلوفان، دمي ودموعي وابتسامتي، إمبراطورية ميم"، ومن أشهر أعمالها للتيفزيون مسلسلات "عصفور في القفص، حكاية كل زوج، مفترق الطرق، لقاء، الأب الثاني، وعلى نار هادية"، حيث اشتهرت بكتابة الأعمال الرومانسية في السينما المصرية.
 

وحصلت على عدة جوائز عن أعمالها، منها جائزة أحسن حوار عن فيلم "حبيبي دائما" من جمعية كتاب ونقاد السينما، وأحسن حوار لفيلم "العذراء والشعر الأبيض" من مهرجان القاهرة والسينمائي الدولي السابع، وجائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم "العاشقان"، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى.

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