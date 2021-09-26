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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لوقف قرار فصل تبعية "مياه شبرا الخيمة" عن شركة القاهرة الكبرى

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب

طالب المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة في القليوبية، الحكومة بالتدخل الفورى لوقف سعى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لنقل تبعية محطة مياه الشرب بشبرا الخيمة والشبكات التابعة لها ومنظومة الصرف الصحى من الشركة القابضة (شركتى القاهرة الكبرى لمياه الشرب والصرف الصحى ) إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.

 

وطالب "خضراوى" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إدراجه في جدول أعمال المجلس وتوجيهه ومناقشته مع الوزير المختص في لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، مشيراً إلى أنه بعد ذلك القرار الجمهورى رقم 135لسنة 2004 بتاريخ 28/ 4/ 2004 وغيره من القرارات بتحويل الهيئة العامـة لمرفق الصرف الصحى للقاهـرة الكبـرى إلى شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى التابعـة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتكـون تابعـة لوزارة الإسكـان والمــرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتنفيذ نقل تبعية محطات الصرف الصحى بمدينة شبرا الخيمة إلى الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى ( شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى حاليا) بكل أصولها من محطات وشبكات وغيرهما من الأصول وكذلك العاملين بها إلا أن هناك محاولات من رئيس الشركة القابضة مع مسئولي مرفق المياه والصرف الصحى بالقليوبية نحو تعديل هذا الوضع ودون الرجوع لجهة إصدارهذه القرارات بما يخالف الدستور والقوانين المنظمة لذلك، في تحد واضح لسلطة إصدار القرار وبالمخالفة لقواعد العدالة أو المساواة في نقل هذه المحطات والشبكات بمدينة شبرا الخيمة في القليوبية دون نقل المناطق الحضرية في الجيزة التي شملها ذات القرارات الجمهورية.

 

وقال المهندس عبد السلام خضراوى أن ذلك الأمر يؤكد وجود مجاملات شخصية وعلاقات في اتخاذ هذا القرار بين رئيس شركة القليوبية ورئيس الشركة القابضة للقاهرة الكبرى والذى تعدى السن القانونية حسب الدستور. ولا يخفى ما في ذلك من أضرار واضحة بالغة جراء هذا الأمر لساكنى مدينة شبرا الخيمة البالغ عددهم نحو 3 ملايين مواطن يستفيدون من توفير الخدمات المقدمة من الشركة القابضة. حيث يترتب على نقل التبعية تعطل وتوقف أعمال الإحلال والتجديد للأجهزة والشبكات الحالية للمدينة والتى تقدرتكلفة مشروعاتها بنحو نصف مليار جنيه، وذلك بسبب اسنادها لشركة لم تنفذ سوى نسبة  30% تقريبا بالنسبة لمحطات الصرف الصحي فى ملف تغطية القرى على مستوى محافظة القليوبية لمحدودية موازنتها بالإضافة إلى شكاوى مواطني القليوبية بشأن مشروعات الاحلال والتجديد للشبكات والمحطات بكثير من القرى والمراكز، وتنبيه رئيس الوزراء لضرورة معالجتها في اسرع وقت والتي تعترف بها الشركة ضمن الاخبار المنشورة على موقعها الالكترونى.

الحكومة محطة مياه الشرب بشبرا الخيمة منظومة الصرف الصحى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء

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