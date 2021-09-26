عاجل
الدوري الإيطالي .. ديبالا وموراتا يقودان هجوم يوفنتوس أمام سامبدوريا برلماني يثمن ثقة الدول العربية فى مشاركة الشركات والعمالة المصرية في إعادة إعمارها رئيس جامعة كفر الشيخ يوضح إجراءات السلامة للطلاب في بداية العام الدراسي|فيديو الصحف الكويتية اليوم: استمرار استقرار الوضع الوبائي في البلاد.. تعديلات وزارية في حكومة الإمارات.. «النهضة» التونسية تتعرض لأخطر انشقاق.. وفتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية في اليوم العالمي لوسائل منع الحمل .. تعرف على أغرب الدراسات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: توزيع «الداخلية» حقائب مدرسية بالمجان دليل تعدد أدوارها في عهد السيسي

النائب علاء حمدى
النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب

أعتبر النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب نجاح مبادرة كلنا واحد فى توفير 32 ألف حقيبة مدرسية بالمجان وتوزيعها للطلاب بالمناطق الأولى بالرعاية واتخاذ وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشرة من المبادرة لمدة شهر وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى "2021/ 2022" بمثابة دليل قاطع على تعدد الأدوار الاجتماعية والإنسانية لوزارة الداخلية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ووجه " قريطم " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات الضباط والعاملين بوزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة والناجحة فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باحترافية ومهنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية  "زى مدرسى ، أحذية ، أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية والشركات الكبرى تصل إلى 713 منفذا وسرادقا "فرعى – رئيسى" على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة ، خاصة أن هذه السلع متوافرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية .

وأكد النائب علاء حمدى قريطم أن وزارة الداخلية نجحت بكل كفاءة واقتدار فى توفير جميع أنواع السلع الأساسية بأسعار مخفضة فى متناول جميع الطبقات الاجتماعية من المواطنين مشيراً الى أن هذا الدور الاجتماعي والانساني لوزارة الداخلية ادى الى توفر كافة السلع على مدى السنوات الماضية وهو ما خفف من حدة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

تجدر الاشارة الى أنه التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال "سيارات متحركة - منافذ ثابتة – معارض" تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية وزارة الداخلية زي مدرسي فروع السلاسل التجارية

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يدعو إلى تبني برامج عالمية وأعمال فنية للتحذير من التبذير

قائمة منتخب ليبيا لمباراة مصر في تصفيات كأس العالم

هونشي الفاخرة تقدم عروضا جديدة لعودة المدارس بالسعودية

المقاولون العرب يعلن عن صفقاته خلال الميركاتو الصيفي

"التعليم العالي": 152 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة

هل يواجه فينجادا مصير سابقيه فى منصب المدير الفني لـ اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

الخطيب يحسم موقف موسيماني النهائي اليوم

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

رماها وهي بتفرفر.. والدة منار ضحية حقنة الطبيب البيطري تحكي تفاصيل صادمة

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

مفيش تأجيل .. التعليم : الدراسة ستنتظم في المدارس طوال أيام الأسبوع

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ