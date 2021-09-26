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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فاتن مسعد تكشف الفرق بين التبرع بالدم والبلازما| فيديو

البترع البلازما
البترع البلازما

قالت الدكتورة فاتن مسعد المشرف على المعمل المركزى لـ مشروع بلازما الدم ومشتقاته إن المشروع القومى للتبرع باللازما هو إحدى مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، والغرض منه تصنيع بعض الأدوية، التى تنفع فى العديد من الحالات المرضية.

وأضافت المشرف على المعمل المركزى لـ مشروع بلازما الدم ومشتقاته، خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، أن هناك العديد من مشتقات البلازما فى التصنيع، ومنها: عامل التجلط 8 و 9 ، الذى ينقذ حياة مرضى النزيف داخل الأنسجة أو المفاصل، وكان يتم استيراد مشتقات البلازما من الخارج، فيتم السعى إلى الاكتفاء الذاتى منه.

وأشارت المشرف على المعمل المركزى لـ مشروع بلازما الدم ومشتقاته ، إلى أن التبرع باللازما قد تكون عملية شبيهه بعملية التبرع بالدم، والفرق هنا أنه يتم التبرع بالدم الكامل، ويتم فصله بعدها لمشتقات: البلازما وكرات الدم الحمراء والصفائح الدموية.

وأوضحت  المشرف على المعمل المركزى لـ مشروع بلازما الدم ومشتقاته أن التبرع باللازما يتم بعد التأكد من لياقة المتبرع الصحية، ويجلس المتبرع على الجهاز، ومن ثم يتم الجهاز سحب الدم كاملا ويقوم بفصل مكونات البلازما داخل الجهاز، دون أى تدخل بشرى منعا للعدوى، ومن ثم يتم إعادة الجهاز لباقى مكونات الدم كاملة للمتبرع.

وأكدت أن عملية التبرع باللازما تستغرق وقت من 35 حتى 45 دقيقة، موضحة أن يتم ابعاد العديد من الأشخاص المريضة بالتبرع باللازما، وهما أصحاب أمراض الضغط غير المتحكم بها و الأشخاص التى تتناول الانسولين لعلاج السكر، وأصحاب أمراض الصدر والكلى والكبد..

مشروع بلازما الدم الرئيس عبدالفتاح السيسي تبرع بلازما الدم الأدوية مشتقات البلازما

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