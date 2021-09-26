عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يعلن عن صفقاته خلال الميركاتو الصيفي

محمد عادل
محمد عادل

أعلن محمد عادل، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، عن الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

 

وكان المقاولون العرب أعلن رسميًا عن تعاقده مع الموريتاني مامادو نياس، جناح نادي الإنتاج الحربي السابق، لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

 

وقال محمد عادل، في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "9090": "تعاقدنا مع عماد فتحي من المقاصة، وأمادو من الإنتاج الحربي، وأحمد عادل من غزل المحلة، وأسامة الرمضاني من تونس، وعمر بسام".

 

وتطرق للحديث عن رابطة الأندية الجديدة، قائلا: "المجموعة التي جاءت أثق فيهم جميعًا، وعندي قناعة بأنه لو الظروف جيدة سيحققون نجاحات".

 

وتابع: "تحدثت معهم أمس وبالتحديد مع عامر حسين، وقدمت بعض المقترحات لا بد أن تركز عليها الفترة المقبلة، ووعد أنه سيعقد اجتماعا مع بعض الزملاء من الأندية لطرح الأفكار".

 

وعن استعدادات الفريق للموسم الجديد، اختتم: "سنبدأ معسكر اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، وسيكون لمدة 15 يومًا".

محمد عادل المشرف نادي المقاولون العرب مامادو نياس الانتاج الحربى عماد فتحي أسامة الرمضاني عامر حسين

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يدعو إلى تبني برامج عالمية وأعمال فنية للتحذير من التبذير

قائمة منتخب ليبيا لمباراة مصر في تصفيات كأس العالم

هونشي الفاخرة تقدم عروضا جديدة لعودة المدارس بالسعودية

المقاولون العرب يعلن عن صفقاته خلال الميركاتو الصيفي

"التعليم العالي": 152 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة

هل يواجه فينجادا مصير سابقيه فى منصب المدير الفني لـ اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

الخطيب يحسم موقف موسيماني النهائي اليوم

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

رماها وهي بتفرفر.. والدة منار ضحية حقنة الطبيب البيطري تحكي تفاصيل صادمة

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

مفيش تأجيل .. التعليم : الدراسة ستنتظم في المدارس طوال أيام الأسبوع

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ