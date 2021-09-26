المقاولون العرب يعلن عن صفقاته خلال الميركاتو الصيفي

أعلن محمد عادل، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، عن الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

وكان المقاولون العرب أعلن رسميًا عن تعاقده مع الموريتاني مامادو نياس، جناح نادي الإنتاج الحربي السابق، لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

وقال محمد عادل، في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "9090": "تعاقدنا مع عماد فتحي من المقاصة، وأمادو من الإنتاج الحربي، وأحمد عادل من غزل المحلة، وأسامة الرمضاني من تونس، وعمر بسام".

وتطرق للحديث عن رابطة الأندية الجديدة، قائلا: "المجموعة التي جاءت أثق فيهم جميعًا، وعندي قناعة بأنه لو الظروف جيدة سيحققون نجاحات".

وتابع: "تحدثت معهم أمس وبالتحديد مع عامر حسين، وقدمت بعض المقترحات لا بد أن تركز عليها الفترة المقبلة، ووعد أنه سيعقد اجتماعا مع بعض الزملاء من الأندية لطرح الأفكار".

وعن استعدادات الفريق للموسم الجديد، اختتم: "سنبدأ معسكر اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، وسيكون لمدة 15 يومًا".