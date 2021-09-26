ليست للتجميل فقط.. عمليات الأنف تصلح العديد من العيوب

أكد الدكتور هيثم النجار استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، أن عمليات التجميل بشكل عام أصبحت إجراءًا مهمًا للغاية في وقتنا الحالي، ويقوم به العديد من الناس لإصلاح بعض العيوب في جسم الإنسان.

وقال الدكتور هيثم النجار، إن عمليات التجميل تنقسم إلى العمليات الجراحية وغير الجراحية، حيث يوجد عمليات تجميل لكل أجزاء الجسم.

وأضاف أن عمليات تجميل الأنف تعد من أهم عمليات تجميل الجسم، ويلجأ الكثير من الناس لإصلاح عيوب الأنف ومشاكلها الكثيرة، ومنها المشاكل الطبيعية والتي تكون بسبب بعض الإصابات والتشوهات.

وأضاف الدكتور هيثم النجار، أن عمليات تجميل الأنف هي عمليات جراحية يقوم الأطباء من خلالها بتغير شكل الأنف وإصلاح العيوب التي توجد بالأنف مثل شكل الأنف، أو تحسين التنفس أو السببين معا، وقد تكون مشاكل الأنف الداخلية بسبب مشاكل في العظام التي توجد في الجزء العلوي من هيكل الأنف، والغضروف وهو يوجد في الجزء السفلي من الأنف، وعمليات تجميل الأنف قد تؤدي لتغير في أحد تلك الأجزاء.

وأوضح الدكتور هيثم النجار، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لعمليات تجميل الأنف ومنها، تضيق فتحة الأنف الذي يعيق التنفس، حيث نلجأ لعمليات تجميل الأنف من أجل توسيع فتحة الأنف وحل أزمة التنفس، كما يوجد سبب أخر وهو كسرالأنف، أو مشكلات خلقية في تركيبة الأنف، أو لتغيير أمور معينة في شكل الأنف، مثل الميلان، أو الحجم، وكذلك بسبب اعوجاج عظمة الأنف.

وأشار الدكتور هيثم النجار، إلى أنه يستحب إجراء عملية تجميل الأنف في سن كبير وخاصة عند سن العشرين مثلا، إذا كان السبب تجميلي، لأنه يجب الانتظار حتى تنمو عظمة الأنف، أما إذا كان الغرض من العملية إصلاح بعض المشكلات الطارئة، فإنه يمكن القيام بإجراء العملية في أي وقت لتجنب حدوث أية مضاعفات أو أثار جانبية.