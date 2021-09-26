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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البنك الأهلي المتحد يطلق حملة جديدة.. التفاصيل الكاملة

صدى البلد

أطلق البنك حملة جديدة تحت شعار "شهادة بريميوم الذهبية هتكسبك جوايز فورية"، فى إطار حرص البنك الأهلي المتحد على  تقديم أرفع مستويات الخدمات المصرفية وإطلاق حملات تحفيزية يتواصل فيها مع عملائه بالقطاع المصرفى.

وتأتى الحملة فى إطار استهداف البنك مكافأة عملائه على ثقتهم واختيارهم للبنك كمؤسسة مصرفية يعتمدون عليها فى شتى احتياجاتهم المصرفية، كما يستهدف من خلال حملته الجديدة تعزيز ثقافة التوفير لدى عملائه القائمين والمستهدفين.

من جانبها أفادت هالة صادق،  الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلي المتحد - مصر،  عن استمرار البنك بالتواصل الدائم مع العملاء عبر تقديم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تميزا والتى تتناسب مع توجهات العملاء وثقتهم فى البنك الأهلي المتحد كمؤسسة مصرفية قادرة على تقديم مزيد من الحملات التحفيزية بغرض تشجيع الإدخار وتعزيز ثقافة التوفير.

 كما أضافت أن حملة "شهادة بريميوم الذهبية هتكسبك جوايز فورية" تأتى تأكيدا للجهود المستمرة من جانب البنك للتواصل مع العملاء ومكافأتهم على شراء شهادات الإدخار وفتح حسابات بالبنك كما تُشجع الحملة على استقطاب عملاء جدد.

وتقوم الحملة الجديدة على إهداء عملاء البنك الحاليين والجدد جوائز فورية عند شراء  شهادة  بريميوم الذهبية  والتى تمنح عائد سنوى 10% وتُقدم للأفراد فقط و بالعملة المحلية "الجنيه المصرى"، مع مراعاة الاحتفاظ بالشهادة لمدة 3 سنوات متتالية ، و العرض يسري على المبالغ الجديدة فقط خلال تاريخ العرض .

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