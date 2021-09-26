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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: إقامة مشروعات كبرى لحماية الشواطئ يستهدف الحفاظ على السياحة

الشواطىء
الشواطىء

أشاد النائب العمدة عثمان ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بإعلان وزارة الرى عن إقامة مشروعات كبرى لحماية شاطئ الأبيض وخليج مدينة مرسي مطروح.

 

وأشار عثمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان الهدف من إقامة مثل هذه المشروعات هو الحفاظ على السياحة وعدم تاكل المناطق السياحية ومنها الشواطىء ، نتيجة التغيرات الجوية.

 

وتواصل الهيئة المصرية لحماية الشواطيء أعمالها من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي ٣٠٠٠ كيلو متر) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية.

 

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى بأن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

 

وقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ مشروعات عديدة للحماية بمدينة الاسكندرية لحماية الكورنيش وقلعة قايتباى والحائط البحرى الاثرى للأحواض السمكية بالمنتزه ، وبمدينة رأس البر ، وبمنطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، وتكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة ، وتنفيذ عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال.

 

كما تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل" ، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول ٦٩ كم بالأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل بخمسة محافظات (بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة) ، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، ومن المقرر أن تنتهى اعمال المشروع فى عام ٢٠٢٤ ، وقد تم حتى الآن إنجاز حوالي ٧٠٪؜ من أعمال المشروع.

 

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن شاطئ الأبيض يعد أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة ، ويقع غرب الخليج الرئيسى للمدينة بمسافة حوالى ١٦ كيلومتر ويحتوى على العديد من الاستثمارات السياحية المميزة ، وقامت محافظة مطروح حديثاً بإنشاء طريق كورنيش قريب من البحر أمام القرى السياحية ، كما ازدادت الاستثمارات السياحية بالمنطقة ، ونظرا لتراجع خط الشاطئ في هذه المنطقة فإن الأمر استلزم قيام الهيئة بالتدخل لحماية الاستثمارات الموجـودة بالمنطقة ، حيث قامت هيئة حماية الشواطىء بإعداد دراسة  لتحديد أسباب المشكلة وأبعادها ووضع مقترح لحماية المنطقة علي مرحلتين (المرحلة الاولي عبارة عن  (٥) رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجــز  أمــواج علي شكل حرف T بأطوال من (٥٠ - ٧٥) مترا تقريباً بينها مسافات بينية قدرها ٣٠٠ متر تقريباً ، والمرحلة الثانية عبارة عن استكمال أعمال الحماية بعمل مجموعة ألسنة (حواجز) بـ ٢٠ رأسا حاجزا شرق الحواجز الحالية وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي ٤ كيلومتر ومن المقرر ان تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو ٢٠٢٤.


 
كما أشار الدكتور عبد العاطى لمشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل  لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الإقتصادية للمحافظة ، وذلك علي مرحلتين (حيث تم إنهاء المرحلة الاولي ، وتم إسناد المرحلة الثانية في شهر مايو الماضى ولمدة ٦ اشهر).

وزارة الرى مشروعات كبري شاطئ الابيض خليج مدينة مرسى مطروح المناطق السياحية

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