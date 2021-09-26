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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب يطالب باشتراط ارتداء الكمامة لدخول المنشآت والوزارات والهيئات العامة

النائب عبد الله
النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية

قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد ذروة الإصابات بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاعا فى الأعداد، مما يستوجب مزيد من الحرص والانضباط والالتزام فى نفس الوقت، وهذه بدوره يستوجب فرض ارتداء الكمامة شرط لركوب المواصلات العامة أو دخول المصالح والهيئات الحكومية والمنشآت العامة.

 

وشدد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فى بيان صحفى له، على أهمية الالتزام وبداية هذه الخطوات ارتداء الكمامة، ومن ثم يجب أن يكون ارتدائها إلزاميا خارج المنزل وفي الأماكن والمواصلات العامة، ومنع غير الملتزمين من دخول الهيئات والمنشآت العامة، خاصة وأن هناك حالة من التراخي من قبل الكثيرين مما ينذر بوجود كارثة حقيقة باستمرار التهاون من قبل هؤلاء الأشخاص.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حزمة الإجراءات والقرارات التي أعلنتها الحكومة لن تؤتى ثمارها دون أن يكون هناك التزام من قبل المواطنين، ولهذا فإن المواطن شريك أساسى فى الحفاظ على الصحة العامة ونفسه وأهله بل ذلك، ولهذا يجب إعادة إلزام الجميع بارتداء الكمامة على الأقل ليس فرض غرامات ولكن عدم الدخول للاماكن سالفة الذكر فى حال عدم ارتداء الكمامة.

 

وأضاف عضو لجن الصحة بمجلس النواب، أنه فى حال عدم الالتزام واستمرار حالة التراخى من قبل البعض والتهاون سيكلفنا الأمر الكثير من النتائج السلبية التى ستعود على المواطنين فى المقام الأول ومن ثم على المنظومة الصحية بشكل عام، ولهذا يجب على الجميع التعاون والالتزام فى تنفيذ الإجراءات للخروج من هذه الفترة دون خسائر كبيرة.

فيروس كورونا ارتداء الكمامة المواصلات العامة الهيئات الحكومية المنشات العامة

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