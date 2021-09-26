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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة منصبه الجديد.. أمير الكويت يلتقي الشيخ أحمد العبدالله

أمير الكويت
أمير الكويت

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء استقب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء إثر عودته من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد أن ترؤسه وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك.

كما عقد نواف الأحمد لقاء مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

وكان قد دعا وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الناصر الصباح، إيران للضغط على مليشيات الحوثي في اليمن لحل الأزمة اليمنية عبر الحوار، معتبر أن تعنت المليشيات الحوثي يعرقل السلام في اليمن.

وقال أحمد الصباح، في مقابلة مع صحيفة “القبس” الكويتية من نيويورك إن الحل في اليمن لا يمكن إلا بالحوار، وفق المرجعيات المتعارف عليها، بما في ذلك المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني.

وأضاف الوزير الكويتي أن التعنت الحوثي، ورفض الانخراط في العملية السياسية ومسيرة السلام، يعرقل كافة الأمور التي تؤدي إلى السلام.

وطالب الناصر إيران أو غيرها ممن له علاقة مع المكون الحوثي، ببذل جهودهم من ضغط وغيره لتستجيب المليشيات، لمبادرة السلام التي أطلقتها السعودية مارس، لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

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