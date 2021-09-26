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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتقدم على سامبدوريا 2 -1 في الشوط الأول

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

تقدم فريق يوفنتوس على نظيره سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

 

افتتح يوفنتوس التسجيل مبكرا عن طريق نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، في الدقيقة العاشرة، من عمر المباراة.

وأضاف ليوناردو بونوتشي هدف يوفنتوس الثاني، في الدقيقة 43، من ركلة جزاء.

وأحرز مايا يوشيدا، هدف تقليص الفارق لصالح فريق يوفنتوس، في الدقيقة 44.

 

وبدأ يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : بيرن

خط الدفاع: كوادرادو - بونوتشي - دي ليخت - ساندرو.

خط الوسط : كييزا - لوكاتيلي - بينتانكور - بيرنارديسكي.

خط الهجوم : باولو ديبالا - ألفارو موراتا

 

وكان  يوفنتوس حقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، على حساب مضيفه فريق سبيزيا بنتيجة 3 – 2، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضى.

ويحتل يوفنتوس المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف فقط أمام سامبدوريا صاحب المركز الـ13 بنفس الرصيد.

يوفنتوس سامبدوريا الدوري الايطالي يوفنتوس ضد سامبدوريا تشكيل يوفنتوس

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