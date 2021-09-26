إصابة عامل وزوجته سقطا في خزان صرف صحي بالمنيا

سقط عامل وزوجته وابنهما الرضيع في خزان صرف صحي بقرية نزلة بلهاسا بمركز مغاغة شمال المنيا. تم انتشالهم ونقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقى مدير أمن المنيا ،إخطارا بسقوط "أ.أ" 33 سنة عامل وزوجته ورضيعها، مقيمون جميعا بعزبة أبو شلش التابعة لقرية بلهاسا بمركز مغاغة، داخل خزان صرف صحي إنهار بهم أثناء مرورهم بدراجة بخارية أعلاه مما تسبب في إصابتهم جميعاً.

تم انتشال المصابين من خزان الصرف الصحي، ونقلهم لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

