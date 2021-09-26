داخل حوش للمدرسة.. شاهد دبة تعلم صغيرها ركوب "الزحليقة" |فيديو

لابد أنك شاهدت العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بالحيوانات على الإنترنت، ولكن هذا المقطع فريد من نوعه.

التقطت معلم أمريكي صورة لدبة تلعب مع صغيرها في حديقة الأطفال بالمدرسة، وتعلمه كيفية التزحلق على "الزحليقة".

التقط المقطع رجل أمريكي يدعى «بيتسي ستوكسلجر» والذي يعنل كمعلم في مدرسة آشفيل الابتدائية بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

"إنه ملعب المدرسة ... إن هذه الأم تعلم صغيرها اللعب، وتركض بسرعة إلى الزحليقة الأصغر - فقط لتقابل عناق صغيرها عند نزوله.

لقد جمع المنشور 3.3 مليون مشاهدة وآلاف الإعجابات حتى الآن.

وكتب أحد مستخدمي Facebook: "من المدهش رؤية الشئ الذي تشترك فيه جميع الأمهات المحبّات من الإنسان أو الحيوان".