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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| خالد الصاوي: أنا مجنون.. و حمو بيكا يفتح النار على محمد رمضان

حمو بيكا - خالد الصاوي
حمو بيكا - خالد الصاوي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

خالد الصاوي: تأثرت بشخصيتي في فيلم الفيل الأزرق وزوجتى كادت تفقد الوعي
كشف الفنان خالد الصاوي عن فن التشخيص والاندماج في أعماله الفنية وذلك خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذي تستمر فعاليات دورته الـ37 حتى 30 سبتمبر الحالى. 

وقال خالد الصاوي خلال الندوة : كنت في بداية حياتى الفنية أسهر من أجل هذا الأمر وخاصة فكرة معايشة الشخصية بداخل الممثل حتى بعد تقديمها على الشاشة. 

بعد حلقته مع أبلة فاهيتا.. الجمهور يبحث عن أحمد السعدني

تصدر اسم الفنان أحمد السعدني محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إذاعة حلقته المختلفة مع أبلة فاهيتا في برنامج “الدوبليكس”.

حل الفنان أحمد السعدني، ونجله عبد الله، ضيفا على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، وخلال اللقاء رد عبد الله أحمد السعدني على سؤال "كام مرة أبوك جري في الخناقات"، ليرد عليها قائلا: "على طول بيحري في الخناقات، اكدب يعني، بيجري".


نظر تظلم رضا البحراوي.. "الموسيقيين" تحقق مع مطربين مخالفين لقرار "الفلاشة"

تنعقد اليوم لجنة تحقيق متخصصة في نقابة الموسيقين، للنظر في أمر عدد من المطربين المخالفين لقرار منع الغناء بدون تصاريح وباستخدام الفلاشة أو البلاي باك. 

وقال الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن لجنة التحقيق ستنظر في أمر عدد من المطربين الذين خالفوا قوانين العمل. 

حمو بيكا يقصف جبهة محمد رمضان: "نص مشاهداته فيك وبيمول أغانيه عشان تركب الترند".. فيديو
أثار مغنى المهرجانات حمو بيكا، الجدل بعد ظهوره ضيفا مع برنامج “الترابيزة” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر.
وقال بيكا: “أهم مطرب مهرجانات في مصر هو حمو بيكا، وأنا صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس”، مضيفًا أن أهم مطرب مهرجانات بعده في رأيه الشخصي هو نور التوت.


قصة تشرد نيكولاس كيدج وتدهور وضعه في فيجاس .. صور
انتشرت عدد من الصور التي ظهر فيها الممثل الشهير نيكولاس كيدج في حالة متدهورة، بعد طرده من مطعم في لاس فيجاس. 

التقطت الصور التي ظهر فيها نيكولاس كيدج في حالة سيئة، أثناء طرده من المطعم بعدما اعتقد فرد الأمن أنه شخص بلا مأوى بحسب صحيفة الصن البريطانية. 

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