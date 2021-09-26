"حياة كريمة".. محافظ المنوفية يبحث آخر مستجدات إنشاء وتطوير المنشآت الصحية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وفد حياة كريمة بمكتبه بالديوان العام، لمناقشة أخر المستجدات لإنشاء وتطوير المنشآت الصحية بمركزي أشمون والشهداء.

حضر اللقاء اللواء علاء رشاد السكرتير العام، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور محمود الديب والمهندس مصطفي نصار منسقي حياة كريمة بوزارة الصحة، والمهندس محمد ربيع ممثل حياة كريمة بالمنوفية.



وعقب هذا اللقاء، تم عقد اجتماع برئاسة اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، بحضور وفد وزارة الصحة، ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولي مؤسسة حياه كريمة بالمنوفية ورؤساء مركزي أشمون والشهداء ومدير هيئة الإسعاف بالمنوفية ومديري إدارات التخطيط وأملاك الدولة والشئون القانونية بالمحافظة.



واستعرض الاجتماع ما تم بشأن توفير أراضي لإحداث تطوير شامل لإقامة وحدات ومراكز صحية بمركزي الشهداء وأشمون، وإعادة المعاينة لعدد من القطع لإقامة تلك المنشآت، وما تم بشأن توفير مساحات إضافية و أراضي بديلة داخل القري لإنشاء وحدات ومراكز صحية مع الإلتزام بنمط المنشآت من حيث كونها وحدة أومركز صحي وذلك طبقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل و حسب التوزيع الجغرافي المقدم من رئاسة مجلس الوزراء من أجل تحقيق أقصي استفادة ممكنة للمرضي.

وتم التوجيه بتشكيل لجنة من وكيل وزارة الصحة والأملاك والتخطيط بالمحافظة ورئيس المدينة والهيئة الهندسية لعمل المعاينة النهائية على الأماكن التي تم توفيرها للوقوف على مدي مطابقتها للمواصفات.



كما تناول الإجتماع مناقشة توفير بعض الأراضي البديلة لإقامة المنشآت الصحية بنطاق مركز ومدينة أشمون، وأوضح رئيس المدينة أنه تم توفير 5 قطع أراضي لإنشاء عدد 2 وحدة صحية و2 مركز صحي ومستشفى داخل مدينة أشمون، كما تم إستعراض بيان بالمنشآت الصحية التى تحتاج لتوفير أراضى بقري مركز أشمون.