ملوك الأسيستات.. ٣ نجوم برعوا فى صناعة الأهداف بـ النادى الأهلي

يمتلك النادى الأهلى ، ميزة الوفرة فى اللاعبين الذين يطلق عليهم ملوك الأسيستات، فى المباريات وصناعة الأهداف.

وبفضل توافر لاعبين مميزين فى صناعة الأهداف والأسيستات، نجح الأهلي فى إرهاق منافسيه وتسجيل أهداف حاسمة بمختلف المسابقات المحلية والقارية والدولية.

صدى البلد يستعرض مسيرة ثلاث نجوم فى النادى الأهلى بارعون فى صناعة الأسيستات والأهداف:

على معلول

التونسي على معلول ، يعتبر أفضل ظهير في الدورى المصري الموسم الماضي على مستوى صناعة الأهداف وقد قام بصناعة 12 هدف لزملاؤه.

معلول ، بات سلاح أهلاوى فتاك وذكى جدا في التحرك في المساحة والتسلل إلى مناطق الخطورة، إلى جانب أنه يرى زملاؤه جيدا قبل تنفيذ التمريرات العرضية هذا بجانب دقة تمريراته العرضية.

مجدى أفشة

محمد مجدى أفشة ، من أفضل صناع الألعاب في الدورى خلال الموسم الماضي على مستوى صناعة الأهداف برصيد 9 اسيستات.

ورغم الإرهاق الشديد وعدم الراحة، إلا أن أفشة قدم موسما جيدا على مستوى صناعة الأهداف لزملاؤه.

يتميز أفشة ، بقدرته على تنفيذ التميريرات القصيرة والطويلة خلال مباريات النادي الاهلي فى مختلف المسابقات ونجح فى صناعة هدف الاهلي الوحيد فى مرمى انبي أمس السبت بكأس مصر.

حسين الشحات

يعد حسين الشحات ، أفضل جناح في الدورى الموسم المنتهي على مستوى صناعة الأهداف، برصيد 10 اسيستات رغم عدم ظهوره بشكل مميز في نصف الموسم الأول، إلا أنه استفاق في النصف الثانى وأصبح ركيزة هامة و مفتاح لعب في كثير من المباريات خاصة في نهاية الموسم.

واتسم حسين الشحات ، بالذكاء في الاختراق والتمركز ويعتبر من افضل اللاعبين في سرقة المدافعين.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادى الاهلي تغلب على انبي بهدف وحيد وتأهل الى ربع نهائي كأس مصر.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن ينجح صلاح محسن في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 74 من اللقاء.

ونجح حسام حسن، الوافد الجديد إلى الأهلي من سموحة، في تسجيل هدف آخر في الدقيقة 90+1، إلا أن الحكم محمود البنا قرر إلغاءه بسبب جود حالة تسلل.

وبهذا الفوز يكون الأهلي قد تأهل إلى دور الثمانية من كأس مصر لمواجهة بيراميدز، والذي تفوق أول اول أمس الجمعة، على سموحة في دور الـ16.