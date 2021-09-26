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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان شهيد يستعد لطرح أحدث أغنياته "كل الكلام"

مروان شهيد
مروان شهيد

يستعد المطرب العراقي مروان شهيد، لطرح أحدث أغنياته الجديدة والتي تحمل اسم "كل الكلام"، على موقع يوتيوب حيث تعاون في الأغنية مع الشاعر نادر عبدالله ومدحت يوسف والموزع أمين نبيل والأغنية ميكس وماستر عثمان عبود.


وأكد مروان أن أغنية "كل الكلام" يقدمها بشكل مختلف ويتمني أن تنال إعجاب محبيه بعد شهرته في تقديم عدد من الأغاني علي طريقة الميدلي علي مواقع التواصل الاجتماعي.


وكانت آخر أعمال المطرب العراقي مروان شهيد، أغنية "كيف الحال" التي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، حيث لاقت الأغنية تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


يذكر أن مروان شهيد ولد في بغداد ونشأ في السويد، ويقيم حاليا في دبي، واكتشف الملحن علي صابر موهبته في الغناء، حيث يعمل حاليا على عدد من المشروعات الغنائية لتقديمها خلال المرحلة المقبلة.

المطرب العراقي مروان شهيد مروان شهيد كل الكلام عثمان عبود

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