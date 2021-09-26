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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوجستي يعلن قائمة الأهلي في البطولة العربية لكرة السلة

أوجستي بوش المدير
أوجستي بوش المدير الفني لفريق السلة بالنادي الأهلي

استقر الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي على قائمة الفريق المشاركة في البطولة العربية للأندية رقم 33 والتي تستضيفها مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل.

 

وضمت القائمة 12 لاعبًا وهم:

الأمريكي مايكل تومبسون - عمر عزب - إيهاب أمين - أحمد مهيب - عمرو زهران - محمد أبو النصر - عمرو الجندي - أحمد حمدي - عبد الله ناصر - مايكل فاكوادي - عمر طارق - سيف سمير".

 

ويلعب المارد الأحمر في المجموعة الثالثة رفقة أندية "شعب حضر موت اليمني - الفتح السعودي  - وداد بوفاريك الجزائري".

 

الجدير بالذكر، أن الأهلي توج أمس بلقب بطولة منطقة القاهرة عقب فوزه على نظيره الجزيرة بنتيجة 76 - 55، في اللقاء الذي أقيم على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي.

 

وتوج الاتحاد السكندري بآخر لقبين من ألقاب البطولة فيما يمتلك 6 ألقاب عبر تاريخه، فيما يسعى الشياطين الحمر لحصد اللقب الأول لهم.

أوجستي الأهلى البطولة العربية سلة الأهلي النادي الأهلي

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