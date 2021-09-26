أحمد فتحي يشارك متابعيه صورة له .. شاهد

نشر أحمد فتحى لاعب نادى بيراميدز ، صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق أحمد فتحى على الصورة قائلا “ صباح الخيرااات ”.

يذكر أن محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أكد أن البعض بالغ في تضخيم المشاكل، مشيرا إلي أنه كان هناك اقتراحات بشأن شارة الكابتن.

وقال محمود فتح الله، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي أحمد شوبير، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، البعض بالغ في التضخيم من مشاكل نادي بيراميدز، مشيرا إلي إن شارة القيادة لم تصل إلي حد المشكلة كما تم تناولها في وسائل الإعلام.

وتابع: كانت هناك اقتراحات لترتيب اللاعبين بشأن شارة القيادة، لكن لأنك تخسر ولا تفوز وكل النتائج سلبية فكان هناك تصدير للمشاكل.

وأكمل: خاصة أننا لم نكن نسير بصورة جيدة في تلك الفترة الموسم الماضي، لكن الأمر كان بسيطا.

وأشار إلي إن إيقاف المهدي سليمان وعبدالله بكري، يحدث في أي ناد، وبناء عليه كان يجب أن يكون هناك تدخل.

واختتم: حدثت مشكلة وخاض اللاعبون تدريبات منفردة ثم قرر المدرب عودتهما بعد التزامهما .