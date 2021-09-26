لمواجهة كورونا.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى سيراليون

سلمت السفارة المصرية في فريتاون شحنة من المساعدات الطبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى الحكومة السيراليونية.

وتهدف هذه الشحنة لدعم قطاع الصحة في سيراليون وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا، وهو ما لاقى تقديراً كبيراً من جانب المسئولين السيراليونيين ويعكس الحرص على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى اَفاق أرحب.

وتأتي المساعدات الطبية المقدمة من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في ضوء التوجه الثابت للسياسة الخارجية المصرية بدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات.

كما تأتي في إطار أجندة عمل الوكالة المصرية التي تعطي الأولوية لمجال الصحة، فضلاً عن سعيها إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.