عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

11 فئة ممنوعة من حبوب منع الحمل.. تعرفي عليهم

حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل

تحتوي حبوب منع الحمل المركبة على الإستروجين والبروجستين، وتمنع المبايض من إطلاق البويضة، و تسبب تغيرات في مخاط عنق الرحم وبطانة الرحم لمنع الحيوانات المنوية من الانضمام إلى البويضة.

وتحتوي الأنواع المختلفة من حبوب منع الحمل المركبة على جرعات مختلفة من الإستروجين والبروجستين، وتسمح حبوب الجرعات المستمرة أو ذات الدورة الممتدة بتقليل عدد الفترات التي لديك كل عام.

ووفقًا لموقع mayoclinic لا يمكن استخدام حبوب منع الحمل إلا تحت اشراف الطبيب حتى لا يحدث مضاعفات، أو يحدث ضررًا خطيرًا.

txt

في اليوم العالمي لوسائل منع الحمل .. تعرف على أغرب الدراسات

txt

الآثار الجانبية لوسيلة منع الحمل

فوائد حبوب منع الحمل 

حبوب منع الحمل المركبة هي شكل موثوق من وسائل منع الحمل، ويمكن أن تعود الخصوبة إلى طبيعتها فور إيقاف الحبوب، وتشمل الفوائد الأخرى غير المانعة للحمل لهذه الحبوب ما يلي:

  • انخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض وبطانة الرحم والحمل خارج الرحم وتكيسات المبيض وأمراض الثدي الحميدة.
  • علاج حب الشباب.
  • تقليل اعراض الدورة الشهرية.
  • انخفاض في إنتاج الأندروجين الناجم عن متلازمة تكيس المبايض.
  • الحد من نزيف الدورة الشهرية الغزير بسبب الأورام الليفية الرحمية وأسباب أخرى، فضلاً عن الحد من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.
  • الإغاثة من متلازمة ما قبل الحيض.
     

الفئات الممنوعة من حبوب منع الحمل 

ومع ذلك  فإن حبوب منع الحمل المركبة ليست مناسبة للجميع. قد يقترح مقدم الرعاية الصحية أن تأخذ شكلاً آخر من وسائل تحديد النسل إذا كنت:

  • كنت في الشهر الأول من الرضاعة الطبيعية.
  • أكبر من 35 عامًا.
  • المدخنات.
  • تعاني من ارتفاع ضغط الدم الذي يتم التحكم فيه بشكل سيئ
  • لديك تاريخ أو خثار وريدي عميق أو انسداد رئوي.
  • لديك تاريخ من السكتة الدماغية أو أمراض القلب.
  • لديك تاريخ من الإصابة بسرطان الثدي.
  • مصابًا بالصداع النصفي.
  • لديك مضاعفات مرتبطة بمرض السكري، مثل اعتلال الكلية أو اعتلال الشبكية أو اعتلال الأعصاب.
  • لديك مرض في الكبد.
  • تعانين من نزيف الرحم غير المبرر.
الحمل حبوب منع الحمل حبوب منع الحمل المركبة فوائد حبوب منع الحمل اضرار حبوب منع الحمل

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي .. الفرق بين منع الحمل وتنظيم النسل

اكتئاب الحمل .. كيف تؤثر حالة الأم على الأطفال بعد الولادة؟

ترشيحاتنا

فى اليوم العالمي لها .. إليك أضرار وسائل منع الحمل الهرمونية

ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها: كله عدى وكرم ربنا كبير.. خاص

يمن الحماقي: فرض الدولة الضرائب على "اليوتيوبرز" أمر طبيعي

بعد تعديلات Manhart.. تعرف على مواصفات مرسيدس 800 AMG ER ..صور

برلمانية تطالب بتقنين عوائد السوشيال ميديا وإخضاعها للضرائب

حريق هائل بوحدة مرور جمصة واحتراق عدد من السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

مدبولي: مبادرة حياة كريمة تسهم في القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

الأهلي وبيراميدز.. 4 أسباب تشعل لقاء الغريمين في ربع نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

المزيد

ساحة رأي

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ