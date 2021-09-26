دعوة الأم على الابن أشد من السحر .. قصة مرعبة يرويها داعية.. فيديو

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن دعوة الأم علي الأبن اشد من السحر ، موضحًأ أن السحر موجود في القرآن الكريم والسنة، والتوسع فيه مرفوض.

وأضاف: كنت إماما لمسجد السلطان أبوالعلا، وجاء رجل يسألني عن ابنه ، تزوج أكثر من مرة وفي كل مرة يخرب بيته، وصرف مال كثير بدعوى أن هناك سحر وغيره.



وأضاف: ولم نجد سبب لخراب البيوت لا سحر ولا غيره ، وسألنا أمه سؤال هل أمه تدعي على ابنها، فأجابت " نعم .. منذ صغره أقول لايعمر لك بيت ولا يهديلك سر ولا يفتح لك رزق".

وأكمل: من هنا عرفنا السبب، الأزمة كان في دعاء أمه، سحر الولد لن ينفك إلا بأمه وقولت لها امنعي هذه الأدعية وقت الغضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على أنفسنا أموالنا وأولادنا.

وتابع: ادعي له استقبلت مني السوء وأجبت فاستقبل مني الخير اللهم اهد سر والدي واهدي حاله وبيته ومر 8 شهور وتزوج ومن اليوم أصبح حاله في أحسن حال.