بالفيديو .. ملخص فوز يوفينتوس الصعب على سامبدوريا 3-2

حقق فريق يوفنتوس الفوز الثاني تواليا على سامبدوريا بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وافتتح باولو ديبالا أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، وعزز ليوناردو بونوتشي تقدم بيانكونيري بتسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، إلا أن سامدبوريا نجح في تقليص النتيجة في الدقيقة 44 عن طريق لاعبه مايا يوشيدا.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل مانويل لوكاتيلي هدف يوفنتوس الثالث في الدقيقة 57، قبل أن يعود سامبدوريا مجددا ويقلص النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83 عن طريق لاعبه انتونيو كاندريفا.

وتعرض باولو ديبالا لإصابة قوية خلال محاولة لقطع الكرة من لاعب سامبدوريا، دون تدخل الأخير عليه، مما أدي إلي خروجه مصاباً في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يرفع فريق يوفنتوس رصيده للنقطة 8 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة 5 في المركز الـ 14.