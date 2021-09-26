تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة جهاز شؤون البيئة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين في قضية رشوة جهاز شؤون البيئة لجلسة 24 أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وأوضح أمر الإحالة، قيام مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شؤون البيئة بصفتها موظفة عمومية، مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثالث باعتباره عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت،بوساطة المتهمة الرابعة باعتبارها استشاري بيئي حر، 15 ألف جنيه أخذت منه 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد الدراسة البيئية المقدمة من شركة للحديد والأسمنت وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.

وأضاف أمر الاحالة، قيام المتهمة بصفتها سالفة البيان طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت وأخذت من المتهمة الرابعة 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها للدراسات البيئية عن مشاريع صناعية أعدتها المتهمة الرابعة وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.

وأوضح أمر الاحالة قيام المتهم الثالث «م.ا»، 53 سنة، عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم مبلغ الرشوة موضوع الاتهامين السابقين.