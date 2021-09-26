كواليس أزمة كارتيرون ووكيله وحقيقة رحيل المدرب إلى الوحدة الإماراتي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر كواليس أزمة الفرنسي باتريس كارتيرون وبين وكيله حازم فتوح وموقف إدارة النادي.

وأكد المصدر أن اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، ليس لها أي دخل بين أزمة المدير الفني للزمالك ووكيله، وأن ما يحدث من تصريحات صحفية وتليفزيونية بينهما يخلق حالة من التوتر بين الجميع، خاصة أن حازم فتوح هو وكيل أكثر من لاعب بالفريق الأبيض .

وجاءت حالة التوتر هذه عقب تصريح حازم فتوح بالأمس، الذي أكد أن المدرب كان فى طريقه لتدريب نادى الوحدة الإماراتى.

ونفى كارتيرون هذه التصريحات وهذه الأقاويل جملةً وتفصيلاً، مؤكداً انها غير صحيحة، وأنه فى كل الأحوال مستمر مع نادى الزمالك.

وأشار المصدر إلى وجود بعض المقربين من الطرفين، الذين يسعون لعقد جلسة بين كارتيرون وحازم فتوح خلال الأيام القليلة المقبلة لحل الأزمة.

فيما شدد المصدر على أن حالة من الجدال تسود بين أعضاء اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، بسبب عدم وضوح حل أزمة التونسي حمدي النقاز الذي تعاقد معه نادي الزمالك مؤخرا .

ويبحث الثلاثي حسين لبيب وفاروق جعفر وحسين السيد بعض الحلول المقترحة لأزمة حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي للفريق، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الرياضية الدولية بقبول طعن الزمالك وإلغاء الغرامة الموقعة على النادي والبالغة مليون و300 ألف دولار لصالح اللاعب، التي كانت سببا في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.